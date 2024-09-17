Египет примет участие в саммите БРИКС

Египет намерен принять участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда Росконгресс.

По словам советника президента РФ Антона Кобякова, существует большой потенциал в совместных проектах России и Египта в области сельского хозяйства, туризма и энергетики.

«Считаю, что новые перспективные возможности для наращивания плодотворной работы лежат также в плоскости сотрудничества в рамках объединения БРИКС»,— заявил советник президента.

Египет входит в состав стран БРИКС. Сейчас в объединение также входят еще 9 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Диана Соловьёва