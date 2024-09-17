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В Татарстане на трассе М-12 «Восток» открылись все 6 запланированных зон сервиса

На 778-м километре М-12 «Восток» по направлению в Москву в границах Республики Татарстан открыты уже все шесть запланированных многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства России.

В Татарстане на трассе М-12 «Восток» открылись все 6 запланированных зон сервиса

В Татарстане на трассе М-12 «Восток» открылись все 6 запланированных зон сервиса

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

В Татарстане на трассе М-12 «Восток» открылись все 6 запланированных зон сервиса

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

По словам Марата Хуснуллина, современные многофункциональные зоны на М-12 стимулируют развитие туризма, создают рабочие места и поддерживают развитие территорий. Все МФЗ на М-12 строятся по зеркальному принципу: объекты располагаются на одном километре дороги по разным направлениям движения. Открытие новой зоны на 778-м км позволило завершить формирование всех шести МФЗ в Татарстане. Первая многофункциональная зона на этом километре трассы по направлению в Казань начала работать в конце августа. Ещё по две зеркальные МФЗ находятся на 725-м и 820-м км.

На сегодняшний день на М-12 от Москвы до Казани действует уже 21 многофункциональная зона дорожного сервиса. До конца года планируется открыть ещё три МФЗ — в Чувашской Республике и Нижегородской области.

Новая МФЗ на 778-м километре включает АЗС и сервисное здание с супермаркетом и кафе, где можно приобрести горячее питание и товары первой необходимости. Дополнительно предусмотрены парковочные места для грузовых и легковых автомобилей. В ближайшем будущем здесь откроются зоны с уличными спортивными тренажерами для взрослых и детская площадка с многофункциональным игровым комплексом.

Как сообщает пресс-служба, при проектировании МФЗ учитывается разделение потоков движения по территории МФЗ по видам транспортных средств, создание комфортного пешеходного пространства, автобусной инфраструктуры и обеспечение безопасности водителей и пешеходов.

Всего на участке до Казани планируется размещение 32 многофункциональных зон дорожного сервиса.

В апреле, когда появились сообщения о больших очередях на заправках вдоль трассы М-12, «Автодор» порекомендовал водителям заправлять свои автомобили заранее: «"Автодор" призывает водителей, путешествующих по М-12 "Восток", заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка. Таким образом удастся избежать искусственных очередей на АЗС».

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