Сочи попал в топ-5 популярных летних направлений

Сочи занял четвертое место в рейтинге самых популярных российских направлений летом 2024 года. Первые три места у Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, говорится в исследовании сервиса Туту.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

В Москву куплено 31% всех билетов за лето, в Санкт-Петербург — 12%, в Краснодар и Сочи — по 5%, а в Ростов-на-Дону — 4%. Далее следуют Адлер и Екатеринбург — по 3% купленных билетов, и Анапа — 2%. По сравнению с летом 2023 года почти ко всем городам вырос интерес. Наибольший рост спроса отмечен у Ростова-на-Дону и Екатеринбурга — этим летом туда куплено на 17% больше билетов. В Сочи спрос снизился на 7%, а в Анапе вырос на 13%.

Среди зарубежных направлений летом 2024 года самыми популярными стали Беларусь, Узбекистан и Казахстан. Беларусь стала наиболее востребованным направлением — 35% бронирований билетов, на 17% выросло количество купленных билетов во все города страны.

Ранее сообщалось, что Сочи занял первую строчку рейтинга популярных российских направлений для бронирований отелей в сентябре 2024 года. На долю курорта приходится 27% отельных бронирований.

Вячеслав Рыжков