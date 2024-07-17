Главные новости за 17 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четверых участников перестрелки на Комендантском проспекте. Под стражу на срок до 13 сентября отправлены Анварджон Муллоев, Бахтовар Аллабердизод, Махмадюсуф Саидов и Аслидин Саидов.

Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность уголовного дела в отношении экс-сенатора и бывшего владельца водочного завода «Ливиз» Александра Сабадаша и двух бывших топ-менеджеров петербургского АО «Таврический банк» Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши, которых обвиняют в хищении кредитных средств на сумму 359 млн руб. По ходатайству Генпрокуратуры РФ дело рассмотрит Хамовнический райсуд Москвы.

Первый официальный дилерский центр белорусского бренда Belgee открылся в Петербурге. Пока в открывшемся дилерском центре представлена лишь одна модель — компактный кроссовер Х50 (его «родственником» является китайский Geely Coolray предыдущего поколения).

Компании ООО «Радокс», ООО «ТСТ» и ООО «Центр новых технологий» (совладельцем всех трех является бизнесмен Сергей Кабаргин — бенефициар АО «Титан-2», которое занимается строительством объектов атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности) получили разрешение на реконструкцию площадки обанкротившегося в 2021 году завода «Стальконструкция» на Литовской улице, 17.

В Кронштадте отменили морскую часть парада ко Дню ВМФ. Торжественный строй военных кораблей будет только на Неве — такое происходит впервые за 8 лет. Об отмене кронштадтской части Главного военно-морского парада в среду, 17 июля, сообщила «Фонтанка».

Суд в Петербурге вынес приговор лидерам банды, грабившей салоны сотовой связи. Александр Боковой и Максим Малкин получили 17 (по совокупности приговоров — 19 лет) и 13 лет соответственно в колонии строгого режима, сообщили 17 июля в городской прокуратуре. Фигуранты признаны виновными в бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК РФ) и разбое, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Во второй половине дня 17 июля в Ленинградской области произошло столкновение автомобиля Renault и поезда «Ласточка». Авария привела к смерти четырех человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Вестибюль станции метро «Фрунзенская» начали сносить в Санкт-Петербурге 17 июля. Специалисты приступили к подготовке территории для реконструкции объекта. Согласно плану, там появится новое здание вестибюля с Единым диспетчерским центром метро.

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