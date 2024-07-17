На Уральской улице в Петербурге открылся первый дилерский центр бренда Belgee

Первый официальный дилерский центр белорусского бренда Belgee открылся в Петербурге. Новый автосалон расположен на Уральской улице в Василеостровском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

Как сообщает специализированный автомобильный Telegram-канал AutoRun SPb, пока в открывшемся дилерском центре представлена лишь одна модель — компактный кроссовер Х50 (его «родственником» является китайский Geely Coolray предыдущего поколения). Вторая модель бренда, предположительно, появится в ближайшие дни — это будет кроссовер Х70 - копия Geely Atlas Pro уходящего поколения.

Belgee — это белорусский бренд, родственный китайской марке Geely. Продажи автомобилей Belgee ведутся в Петербурге уже около полугода. Раньше машины предлагались в дилерских центрах Geely, а теперь марка открывает собственные автосалоны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за два месяца Belgee реализовал в Петербурге более 500 машин. По итогам шести месяцев текущего года Belgee X50 обогнал по объему продаж Geely Coolray — 850 против 812.

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