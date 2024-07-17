Суровые сроки получили в Петербурге участники банды грабителей салонов связи

Суд в Петербурге вынес приговор лидерам банды, грабившей салоны сотовой связи. Александр Боковой и Максим Малкин получили 17 (по совокупности приговоров — 19 лет) и 13 лет соответственно в колонии строгого режима, сообщили 17 июля в городской прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Фигуранты признаны виновными в бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК РФ) и разбое, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд установил, что с 2014 года по 2020 год подсудимые, используя огнестрельное оружие и средства маскировки, нападали на торговые точки, предоставляющие комплексные услуги сотовой связи, откуда похищали деньги и мобильные телефоны. Одно из таких преступлений было совершено Малкиным в Москве.

Ущерб от деятельности бандитов составил свыше 9 млн рублей. В мае коллегия присяжных, ответив на 140 вопросов, вынесла вердикт, согласно которому вина Малкина и Бокового была доказана, снисхождения оба не заслуживают.

По информации объединенной пресс-службы петербургских судов, в октябре 2021 года еще один участник группировки Антон Чипкус, который пошел на сделку со следствием, получил 9 лет в ИК строгого режима.

Андрей Кучеров

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