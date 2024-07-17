Четыре человека погибли при столкновении иномарки с «Ласточкой» в Ленобласти

Во второй половине дня 17 июля Ленинградской области произошло столкновение автомобиля Renault и поезда «Ласточка». Авария привела к смерти четырех человек, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Трагедия произошла на железнодорожном переезде станции «Дивенская». Чтобы не допустить аварию, машинист состава применил экстренное торможении, но это не помогло. Предварительно известно, что в иномарке находились четыре человека, в том числе двое детей. Они погибли на месте. Происшествие на переезде привело к остановке движения поездов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. На месте работает следствие, развернут комплекс действий для установления всех деталей аварии. К делу подключились и сотрудники полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезд насмерть сбил мужчину на ж/д перегоне станции в Ленобласти.

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