Площадку завода «Стальконструкция» на Литовской улице перестроят в бизнес-центр

Компании ООО «Радокс», ООО «ТСТ» и ООО «Центр новых технологий» (совладельцем всех трех является бизнесмен Сергей Кабаргин — бенефициар АО «Титан-2», которое занимается строительством объектов атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности) получили разрешение на реконструкцию площадки обанкротившегося в 2021 году завода «Стальконструкция» на Литовской улице, 17.

Как сообщает «Деловой Петербург», в этой локации планируется реализовать две очереди офисного центра — площадью 35 и 31 тыс. кв. м. Предполагается, что новый БЦ на Литовской будет построен до января 2028 года. В ноябре прошлого года комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик 10-этажного здания. По оценкам экспертов, объем инвестиций в проект может составить 8,5 — 9 млрд рублей.

ООО «Радокс» уже управляет четырьмя бизнес-центрами в Петербурге, расположенными на Невском проспекте и улице Маяковского (Tempo, Tempo II, «Вестник» и Alia Tempora).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала 2024 года в Петербурге были введены в эксплуатацию четыре офисных зданий, совокупной арендопригодной площадью 34 430 тыс. кв. м. На III и IV кварталы года девелоперы анонсировали ввод в эксплуатацию еще до 64 тыс. кв. м офисной недвижимости.

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