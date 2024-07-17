СМИ сообщили об отмене кронштадтской части Главного военно-морского парада

В Кронштадте отменили морскую часть парада ко Дню ВМФ. Торжественный строй военных кораблей будет только на Неве — такое происходит впервые за 8 лет. Об отмене кронштадтской части Главного военно-морского парада в среду, 17 июля, сообщила «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации издания, корабли, которые до этого прибыли в Кронштадт для участия в мероприятии, ушли обратно на военные базы Северного флота. Акваторию, в частности, покинули большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и торпедная атомная подводная лодка «Тамбов».

При этом официально об отмене кронштадтской части парада не сообщалось.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за подготовки к проведению Главного военно-морского парада в День ВМФ, который пройдет 28 июля, в центре Петербурга скорректирован график разводки мостов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте