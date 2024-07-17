Арестованы четверо участников перестрелки мигрантов на Комендантском проспекте

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четверых участников перестрелки на Комендантском проспекте. Под стражу на срок до 13 сентября отправлены Анварджон Муллоев, Бахтовар Аллабердизод, Махмадюсуф Саидов и Аслидин Саидов, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

В среду, 17 июля, состоится заседание по избранию меры пресечения ещё двоим подозреваемым — Гасанагаеву и Багаудинову.

Напомним, что инцидент с массовой стрельбой на Комендантском проспекте в Петербурге произошел в минувшие выходные. Причиной конфликта стала конкуренция в сфере такси. В перестрелке участвовали около десятка человек. СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Всех участников задержали.

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