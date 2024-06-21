Главные события Юга России. Коротко
17 — 21 июня
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
В Ростовской области стартовала уборка зерновых. Уборочная страда началась в хозяйствах четырех районов Ростовской области. Средняя урожайность пока составляет 26,1 ц/га. Из-за гибели посевов в результате заморозков и почвенной засухи уборочная площадь в нынешнем году уменьшилась на 132 тыс. га — до 3,216 млн га.
В Ростовской области продлено действие регионального маткапитала. На заседании областного правительства принято решение продлить действие материнского капитала в регионе до 2030 года. Ежегодно за поддержкой материнства и детства в Ростовской области обращается почти 200 тыс. семей.
На Дону ветеранам СВО предоставлена льгота на аренду земельных участков. С 1 января по 31 декабря текущего года для ветеранов специальной военной операции и членов их семей арендная плата за использование земельных участков составит один рубль. Речь идет об участках, находящихся в собственности Ростовской области, и земельных участках, госсобственность на которые не разграничена (предназначены для садоводства и огородничества).
Назначен и.о. мэра Сочи. Исполняющим обязанности главы города-курорта Сочи стал Андрей Прошунин, который до этого занимал должность заместителя главы Краснодарского края по вопросам ТЭК и ЖКХ
Фото: admkrai.krasnodar.ru
Определен круг претендентов на пост мэра Сочи. В Сочи 14 человек подали документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра города. Прием заявок окончился 18 июня, конкурс запланирован на 3 июля.
Назначен новый гендиректор Gloria Jeans. Генеральным директором производителя одежды «Gloria Jeans» назначен Максим Басов. Господин Басов также вошел в состав совета директоров компании.
Фото: Пресс-служба «Глория джинс»
«Автодор» установил тарифы за проезд участка 893 км – 933 км трассы «М-4 Дон». Госкомпания сообщает, что на пункте взимания платы (ПВП) км 911 М-4 «Дон» будет производится оплата проезда по участку 893 км – 933 км. Согласно данным госкомпании, с понедельника по четверг тариф для легковых автомобилей составит 150 руб., с пятницы по воскресенье – 200 руб. Для грузовых транспортных средств в любой день недели – 500 руб.
«Амилко» потерял $170 тыс. на поставке крахмала для нефтяников. Миллеровский завод «Амилко» обратился в арбитражный суд Ростовской области с требованием к компании Link Line Company (Ирак) вернуть $170 тыс. за поставку крахмала, используемого при бурении нефтяных скважин. Расчет за отправленную в ближневосточную страну партию продукта должен был состояться в 2022 году, но оплата не пришла до сих пор.
«Шахтоуправление "Обуховская"» взыскивает $146,6 млн с швейцарской DTEK Trading SA. Угледобывающее АО «Шахтоуправление "Обуховская"» добилось судебного решения о взыскании $146,6 млн со швейцарской фирмы DTEK Trading SA. Эти деньги являются задолженностью за поставку угля в 2021-2022 годах, когда обе компании были связаны с ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова.
Фото: u.m.wikinews.org
Украинские БПЛА убили двоих человек на Кубани. В ночь на 21 июня ночью над территорией Краснодарского края были перехвачены 43 ураинских беспилотника, в Краснодаре погиб сотрудник котельной, на которую упали обломки БПЛА, еще три человека в Краснодаре получили ранения, в Северском районе при атаке дронов пострадали два человека. В ночь с 19 на 20 июня при атаке беспилотников в Славянске-на-Кубани был разрушен частный дом, погибла женщина
Глава УФНС по Ростовской области и его сотрудник обвиняются в даче взятки. Руководитель ростовского управления Федеральной налоговой службы Андрей Мосиенко и руководитель межрайонной инспекции №25 по Ростовской области Тигран Додохян задержаны сотрудниками управления СКР по Воронежской области. Андрей Мосиенко обвиняется в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), а Тигран Додохян — в посредничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). По инкриминируемым им статьям налоговикам грозит лишение свободы на срок до 12 и до 10 лет соответственно.
Врио начальника СИЗО-1 отстранили от работы в связи с захватом заложников. Временно исполняющий обязанности начальника СИЗО-1 в Ростове Роман Заболотнев отстранен от работы на время расследования по делу о захвате заложников, случившегося в минувшее воскресенье, сообщает Telegram-канал Shot. Как утверждает Shot, ранее было выявлено, что в изоляторе торговали запрещёнными предметами, в том числе ножовками и телефонами.
Вступил в силу приговор экс-главе донского минздрава. Краснодарский крайсуд оставил без изменений основную часть приговора Татьяне Быковской, которая осуждена за превышение полномочий на 4,5 года колонии.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
В Ростове осудили фигурантов дела о гибели Моторолы и покушении на Захарченко. Суд в Ростове-на-Дону признал виновными четверых граждан Украиныпо делу о гибели командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, и о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Одини из подсудимых приговорен к пожизненном сроку, двое на 17 и 12 лет колонии.
Следы динозавров станут достопримечательностью Кисловодска. Единственные в России следы динозавра, найденные учеными на обломке скалы Лермонтовского источника, станут новой достопримечательностью Кисловодска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Фото: Телеграм-канал Евгения Моисеева