Врио начальника СИЗО-1 отстранили от работы в связи с захватом заложников

Временно исполняющий обязанности начальника СИЗО-1 в Ростове Роман Заболотнев отстранен от работы на время расследования по делу о захвате заложников, случившегося в минувшее воскресенье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

В УФСИН отказались комментировать эту информацию.

Как утверждает Shot, ранее было выявлено, что в изоляторе торговали запрещёнными предметами, в том числе ножовками и телефонами. По данным Telegram-канала, во время захвата заложников террористы вскрыли окно ножовкой, которую им продали в изоляторе за 2,5 тыс. руб.

Роман Заболотнев был назначен на должность в апреле после того, как его предшественник Андрей Мусаев ушел на пенсию. По данным источника Shot, в отношении экс-руководителя ЗИЗО-1 также ведется проверка.

Утром 16 июня шесть арестантов захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Вскоре после переговоров в ходе которого арестанты отказались освободить заложников и сдаться, начался штурм, во время которого захватчики были убиты, а заложники освобождены. По предварительным данным, захватчики были приверженцами организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Вадим Водолазов