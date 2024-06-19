На пост мэра Сочи претендуют 14 кандидатов

В Сочи 14 человек подали документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра города. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что прием заявок окончился 18 июня, конкурс запланирован на 3 июля. В настоящее время комиссия приступила к проверке документов кандидатов.

Конкурс на пост главы администрации проводится в связи с тем, что прежний мэр Сочи Алексей Копайгородский 14 мая ушел в отставку по собственному желанию, в связи с переходом на новое место работы. Он возглавлял администрацию города с 2019 года.

С 17 июня исполняющим обязанности главы Сочи стал Андрей Прошунин. Ранее он занимал должность заместителя главы Краснодарского края по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Анастасия Казуков