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Донские угледобытчики откопали долг

«Шахтоуправление "Обуховская"» взыскивает $146,6 млн с швейцарской DTEK Trading SA

Угледобывающее АО «Шахтоуправление "Обуховская"» из Зверево добилось судебного решения о взыскании $146,6 млн со швейцарской фирмы DTEK Trading SA. Эти деньги являются задолженностью за поставку угля в 2021-2022 годах, когда обе компании были связаны с ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова. После смены собственника в АО «Шахтоуправление "Обуховская"» его новое руководство заявило иск о взыскании долга, а бывший гендиректор предприятия Денис Азаров стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от репатриации валютной выручки.

Фото: u.m.wikinews.org

Фото: u.m.wikinews.org

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требование АО «Шахтоуправление "Обуховская"» (г. Зверево) о взыскании задолженности в размере $146,6 млн со швейцарской фирмы DTEK Trading SA (Швейцария). Об этом сообщается на сайте суда.

Долг DTEK перед донским предприятием связан с контрактом на поставку продукции, который был заключен в июне 2015 года. Отправка угля со стороны «Обуховской» шла до марта 2022 года, но швейцарская фирма с апреля 2021 года перестала осуществлять оплату. После окончания поставок руководство угледобывающего АО направило в адрес DTEK претензию с требованием погасить задолженность, но ответ не получило. В связи с этим АО обратилось в арбитражный суд Ростовской области, который признал требование о взыскании задолженности обоснованным. Мотивировочная часть соответствующего судебного решения пока не опубликована.

Заключение контракта между АО «Шахтоуправление «Обуховская» и DTEK Trading SA и поставки угля относятся ко времени, когда обе компании принадлежали украинской ДТЭК известного предпринимателя Рината Ахметова (ДТЭК купила «Обуховскую» в 2012 году).

В мае 2022 года стало известно, что «Шахтоуправление "Обуховская"», а также принадлежавшее ДТЭК угледобывающее предприятие «Донской антрацит», за долги перешли к Сбербанку, который затем продал их за $230 млн кипрской фирме Valleyton Investments. В справочной системе «СПАРК-Интерфакс» последним владельцем АО «Шахтоуправление "Обуховская"» указана кипрская фирма Fabcell Limited. Официальных сведений о владельцах островных фирм нет. В январе 2024 года сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому российской компании «Лучшее решение» разрешается приобрести принадлежащие Fabcell Limited акции «Донского антрацита» и «Шахтоуправления "Обуховская"». В справочных системах и СМИ пока нет информации, состоялась ли сделка.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан отмечает, что принадлежность поставщика и покупателя товара одному владельцу не отменяет необходимость оплатить поставку. «Формально юридические лица обособлены от своих владельцев, поэтому взыскание между компаниями одной группы законно и обоснованно. Тем более что владение компанией может поменяться в любой момент, и они перестанут входить в одну группу», — говорит юрист.

В 2021 году российскими правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от репатриации валютной выручки (ст. 193 УК РФ) неустановленными лицами из числа руководителей, связанных с ДТЭК компаний. В феврале 2024 года в рамках этого уголовного дела был задержан бывший генеральный директор АО «Шахтоуправление "Обуховская"» Денис Азаров, которому предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Вадим Водолазов

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