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В Краснодаре при атаке БПЛА погиб человек

Минувшей ночью над территорией Краснодарского края были перехвачены 43 беспилотника, запущенных украинскими военными, в Краснодаре погиб сотрудник котельной, на которую упали обломки БПЛА, сообщает оперативный штаб региона. Еще три человека в Краснодаре получили ранения, в Северском районе при атаке дронов пострадали два человека.

По данным опрештаба, в Краснодаре при налете дронов было повреждено здание автовокзала «Южный» и расположенная рядом котельная. Автовокзал находится рядом с территорией нефтеперерабатывающего завода «Краснодарэконефть». В Северском районе обломки беспилотника упали на территорию нефтеперерабатывающего завода (название предприятия в официальных сообщениях не указано), повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв.м. ликвидирован.

Анна Перова, Краснодар

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