На Кубани при налете БПЛА погибла женщина

Минувшей ночью город Славянск-на-Кубани подвергся атаке беспилотников, полностью разрушен частный дом, погибла женщина, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. На месте происшествия работают экстренные службы.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования пострадавшей семье, главе Славянского района Роману Синяговскому дано поручение оказать помощь.

Ранее Славянск-на-Кубани несколько раз подвергался атакам украинских беспилотников, целью налетов был нефтеперерабатывающий завод «Славянск Эко».

Анна Перова, Краснодар