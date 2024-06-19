В Ростовской области стартовала уборка зерновых

Уборочная страда началась в хозяйствах четырех районов Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

По его информации, аграрии Азовского, Матвеево-Курганского, Неклиновского и Сальского обмолотили уже в общей сложности около 1 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность пока составляет 26,1 ц/га.

Василий Голубев отмечает, что из-за гибели посевов в результате заморозков и почвенной засухи уборочная площадь в нынешнем году уменьшилась на 132 тыс. га — в ходе жатвы предстоит убрать ранние зерновые и зернобобовые на 3,216 млн га .

Сергей Иванов