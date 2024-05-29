Главные новости к утру 29 мая

Союзники Украины попросили президента Владимира Зеленского не требовать «невозможного» и не давить на членов НАТО по вопросу сроков вступления страны в альянс, сообщила The Telegraph со ссылкой на источники.

Германия и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу на высоком уровне, чтобы определить способы поэтапного отказа от поставок газа из России, включая экспорт СПГ, а также нефти и ядерного топлива, сообщил Bloomberg.

Как выяснил «Ъ», член правления «Детского мира» Андрей Осокин 24 мая получил 5% в «Рубрик-ОД», Анатолий Мохов, возглавлявший ранее в «Связном» направления e-commerce,— 3,5%. Еще 2% перейдут бывшему управляющему директору по маркетингу Сбербанка, а сейчас исполнительному директору «Рубрик-ОД» Екатерине Олейниковой.

Украина несколько раз применяла поставляемое Западом оружие для ударов по территории РФ, в последний раз — для атаки вблизи Краснодара, сообщило AFP со ссылкой на источники.

Фармацевтическая компания «Ланцет» обратилась в суд по интеллектуальным правам с претензией к Elsevier, издателю известного медицинского журнала The Lancet.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ.

ФНС заморозила счета двух компаний, входящих в «Лабиринт», из-за долгов, а контрагенты начали подавать к нему иски из-за просроченных платежей по договорам.

В работе спутниковой системы связи Starlink произошел сбой. Работа была восстановлена спустя час.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».