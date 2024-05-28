Главные новости за 28 мая. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел

Мирный житель пострадал при обстреле белгородского села со стороны Украины

В администрации Липецка может появиться новый вице-мэр

В Белгородской области планируют установить еще 230 модульных укрытий

В Воронежской области на ремонт автодорог выделили еще 2,85 млрд рублей

Орловский суд назначил реальные сроки за хищение семеноводческого центра

Более 400 млн рублей призовых получит воронежский «Факел» по итогам сезона РПЛ

«Липецкая энергосбытовая компания» потребовала 379 млн руб. с «Овощей Черноземья»