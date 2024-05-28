Мирный житель пострадал при обстреле белгородского села со стороны Украины
ВСУ атаковали село Щетиновка Белгородского района Белгородской области с помощью БПЛА. В результате детонации дрона пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
У мужчины осколочное ранение левого бедра. Он самостоятельно добрался до медучреждения, где ему оказывают помощь.
Также в селе поврежден забор частного домовладения.
За прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти белгородским муниципалитетам с помощью как минимум 110 боеприпасов и 26 беспилотных летательных аппаратов. Также в одном населенном пункте была обнаружена воронка от боеприпаса. В результате атак пострадал один человек, разрушения установлены в 25 населенных пунктах.