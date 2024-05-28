В Воронежской области на ремонт автодорог выделили еще 2,85 млрд рублей

Министерство дорожной деятельности Воронежской области объявило семь конкурсов по выбору подрядчиков для выполнения третьей–девятой очередей ремонта автодорог в районах области. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 2,85 млрд руб. Источником финансирования во всех случаях выступает областной бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Третий этап работ оценили в 305,1 млн руб. В рамках него подрядчику предстоит до 15 ноября 2024 года отремонтировать 6 км дороги «Воронеж — Масловка — плотина водохранилища» в облцентре и 3,8 км дороги «М-4 "Дон" — Ямное — Новоживотинное» в Рамонском районе. Гарантия на работы составит от года до шести лет в зависимости от объекта.

За четвертый этап работ власти готовы заплатить не более 325,5 млн руб. В рамках него требуется до 15 ноября 2024 года обновить 6,5 км дороги «М-4 "Дон" — Бобров — Таловая — Новохоперск», четыре участка дороги «Елань-Колено — Бутурлиновка» общей протяженностью 5 км, 0,8 км дороги «Курск — Борисоглебск» — Рамонь — Елань-Колено. Все они расположены в Новохоперском районе.

Максимальная стоимость работ в рамках пятого этапа составляет 160,9 млн руб. Победителю торгов будет необходимо до 15 ноября 2024 года отремонтировать 6,4 км автодороги «Эртиль — Терновка» в Терновском районе.

Шестой этап работ оценен в 549,1 млн руб. Требуется до 1 ноября 2024 года обновить 6,8 км дороги «М-4 "Дон" — Бобров — Таловая — Новохоперск» в Бобровском районе, 6,1 км дороги «Курск — Борисоглебск» — Таловая —Бутурлиновка в Бутурлиновском районе, 6 км дороги «Анна — Бобров» в Аннинском районе и 3,2 км дороги «Калач — Новая Криуша — Скрипниково» в Калачеевском районе.

Максимальная цена седьмого этапа работ — 443,1 млн руб. В рамках него нужно до 10 ноября 2024 года отремонтировать 6,2 км дороги «Обход г. Воронежа» в Семилукском районе, 5 км дороги «М-4 "Дон" — Малая Приваловка — граница Липецкой области» — поселок Трудовое в Новоусманском районе, 2,7 км дороги «Нижнедевицк — село Скупая Потудань» в Нижнедевицком районе, 2,16 км дороги «Панино — Верхняя Хава — Малая Приваловка» в Верхнехавском районе, 1,4 км «М-4 "Дон" — деревня Кулешовка» в Рамонском районе, 1,3 км дороги «поселок Рамонь — станция Рамонь» в Рамонском районе.

За восьмой этап работ власти готовы заплатить не более 606,1 млн руб. В рамках него до 20 ноября 2024 года необходимо отремонтировать по 5 км дороги «М-4 "Дон" — Бобров — Таловая — Новохоперск» в Таловском районе и «Курск – Борисоглебск» — Хохольский — Репьевка в Репьевском районе, 4,2 км дороги «Эртиль — Терновка» — Жердевка в Терновском районе, 3,7 км дороги «Павловск — Калач — Петропавловка» — Бутурлиновка в Павловском районе, 3,2 км дороги «М-4 "Дон" — Бутурлиновка — Воробьевка —Калач» в Воробьевском районе, 2 км дороги «Курск — Борисоглебск» — Грибановский — Посевкино — граница Тамбовской области в Грибановском районе.

Девятый этап работ оценен в 464,5 млн руб. До 15 ноября 2024 года победителю торгов предстоит обновить 7,5 км дороги «Богучар — Старая Калитва — Россошь» в Россошанском районе, 5,5 км дороги «Каменка — Подгоренский» в Каменском районе и 5,2 км мостового перехода в райцентре Лиски.

Подавать зачвки на участие в конкурсах можно до 13-18 июня, итоги планируется подвести 18-21 июня.

По итогам двух прошедших тендеров первую очередь работ выполнит местное ООО «Россошанское ДРСУ №1» за 392 млн руб., вторую — также местное ООО «СМУ-90» за 507,6 млн руб.

Алина Морозова