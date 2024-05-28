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В администрации Липецка может появиться новый вице-мэр

Комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике горсовета Липецка рассмотрела проект изменений в структуру горадминистрации, согласно которым у градоначальника может появиться новый заместитель. Ему предстоит курировать работу департамента развития территории, управления внутренней политики и управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий.

Сейчас у мэра Липецка iшесть заместителей. Проект изменений в структуру представил сотрудник администрации Виктор Якимец. Как сообщили в горсовете, он объяснил необходимость появления нового заместителя «улучшением эффективности деятельности». Годовой расход на содержание седьмого вице-мэра в 1,5 млн руб. планируется осуществлять в рамках фонда оплаты труда администрации.

При обсуждении проекта изменений депутаты горсовета отметили необходимость появления в структуре администрации первого заместителя мэра. Такая должность раньше была в мэрии Липецка, а сейчас есть в других областных центрах. «У нас всегда был первый заместитель, который координировал работу всех департаментов. И все решалось, и было на высоком уровне. А сейчас каждый департамент работает сам по себе», — сказала вице-спикер Светлана Бессонова. Представитель мэрии ответил, что жизнь меняется, а «направления работы усиливаются».

Депутат Станислав Каменецкий отметил, что в случае отсутствия улучшений после появления нового заместителя главы парламентарии больше не будут поддерживать предложения чиновников. «Как и во всей стране есть проблема с кадрами. Можно поставить хоть десять, хоть двадцать заместителей. Но если в структурах не развивать кадровую политику, мы результата должного все равно не получим», — ответил на это Виктор Якимец.

Окончательное решение об изменении структуры администрации Липецка будет принято на ближайшем заседании горсовета.

Сейчас в Липецке проходит подача заявок на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. В конце июня истекают полномочия нынешнего градоначальника Евгении Уваркиной. Пока на конкурс не подано ни одной заявки.

Сергей Толмачев

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