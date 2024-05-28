Более 400 млн рублей призовых получит воронежский «Факел» по итогам сезона РПЛ

Воронежский футбольный клуб «Факел» по итогам чемпионата Российской Премьер-лиги сезона 2023–2024 занял 11-е место в турнирной таблице и получит призовые в размере 430 млн руб., сообщает портал Metaratings.ru.

По данным издания, всего РПЛ должна распределить между клубами-участниками прошедшего сезона 9,3 млрд руб. призового фонда. Планируется, что половина из этой бонусной суммы будет распределена между командами поровну, по 290 млн руб. на каждый клуб. Размер второй части бонуса зависит от того, какое место заняла команда в турнирной таблице. Таким образом, «Факел», заняв рекордное для себя 11-е место, получит от РПЛ 430 млн руб. — это 290 млн руб. базовой выплаты и еще 140 млн руб. бонусом за показанный результат. При этом Metaratings.ru. не уточняет, включен ли НДС в данные выплаты.

Кроме того, бюджет воронежского клуба пополнится благодаря участию «Факела» в Кубке России: здесь воронежцы заработали 47 млн руб.

После победы над грозненским «Ахматом» в 30 туре розыгрыша РПЛ 2023-2024 (2:0) «Факел» сохранил прописку в элитном дивизионе российского футбола. Команда набрала 32 очка и заняла 11-е место в турнирной таблице. Теперь клуб будет играть в элите третий год подряд — это уникальное достижение для «Факела» и всего воронежского футбола.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «“Факел” дал огня».

Денис Пискунов