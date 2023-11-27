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Главные новости за 27 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Орел

Воронежский министр культуры Мария Мазур подтвердила увольнение худрука Михаила Бычкова из Камерного театра по политическим мотивам. Он «не нашел в себе сил признать неправоту», которая выразилась, по мнению чиновницы, в призыве остановить боевые действия на Украине.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил подготовить распоряжение о запрете выезда за пределы региона и выхода в отпуска своим заместителям, министрам и главам муниципальных образований.

А его курский коллега Роман Старовойт в ходе совещания в облправительстве потребовал, чтобы чиновники отказались от новогодних корпоративов и «шумных празднований».

Глава Воронежа Вадим Кстенин же предложил «думать о снижении количества» киосков в городе, либо находить «очень серьезную мотивацию» для их размещения.

Стало известно, что компания «Карфорбер метсервис» остановила проект за 1,2 млрд рублей в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем.

Топ-менеджеров орловской стройфирмы «Техспецкомплект» будут судить за уклонение от налогов на 58 млн рублей.

Росприроднадзор добился взыскания с воронежского ООО «Левобережные очистные сооружения» 706 млн рублей. Это пустое юрлицо, на котором уже нет реальных активов предприятия, подтверждают власти.

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