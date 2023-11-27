Мэр предложил «подумать» о снижении количества киосков в Воронеже

Глава Воронежа Вадим Кстенин на оперативном совещании в мэрии Воронежа в понедельник, 27 ноября, предложил подчиненным «думать о снижении количества» киосков в городе, либо находить «очень серьезную мотивацию» для их размещения. «В некоторых случаях» нестационарные торговые объекты (НТО) — «это просто визуальный шум», считает мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мэр Воронежа Вадим Кстенин Фото: Никита Пауков Режиссер Михаил Бычков Фото: Алексей Бычков / Камерный театр Следующая фотография 1 / 2 Мэр Воронежа Вадим Кстенин Фото: Никита Пауков Режиссер Михаил Бычков Фото: Алексей Бычков / Камерный театр

Об этом господин Кстенин заявил, комментируя доклад руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики мэрии Алексея Рыженина о ходе реализации в Воронеже программы реконструкции НТО.

Господин Рыженин сообщил, что 1 199 из 1 665 законных и согласованных с властями киосков в городе должны были провести реконструкцию согласно «новому типовому решению» до 1 сентября текущего года. Большую часть объектов собственники обновлять не стали, рассказал чиновник.

По его данным, в сентябре-октябре мэрия составила 1 010 «актов о несоответствии» и лишь 237 — «о соответствии» проведенной реконструкции. 543 киоска остались «в старом формате», 286 продолжают ремонтироваться, еще 127 — имеют «незначительные нарушения». Также 54 НТО, обновления которых ожидали власти, в итоге «не размещены».

«По итогам полученной обратной связи удалось выяснить, что владельцы 453 НТО планируют приступить к реконструкции. Для устранения выявленных нарушений предоставляется полгода. В ином случае договор на право размещения расторгается в одностороннем порядке, а объект подлежит демонтажу»,—рассказал господин Рыженин.

Вадим Кстенин, как сообщили в пресс-службе, поручил профильному управлению «не спешить выставлять освободившиеся места на торги».

«Надо очень взвешено ко всему подходить. Либо думать о снижении количества НТО, либо об очень серьезной мотивации к тому, чтобы эти объекты появлялись. Потому что в некоторых местах они нужны людям, в некоторых — нет. Во вторых случаях это просто визуальный шум. Поэтому не спешите принимать решения о дальнейшей судьбе этих земельных участков, и предпринимателям не транслируйте, что если место освобождается, то оно обязательно будет выставлено на торги»,— подчеркнул мэр

Вскоре после начала спецоперации на Украине мэрия продлила владельцам НТО в Воронеже сроки обязательной реконструкции их павильонов практически на полтора года. Первоначально собственникам около 2 тыс. объектов предстояло обновить их к осени 2022 года и к весне 2023-го, а общая стоимость работ оценивалась в 5 млрд руб. Члены местной Ассоциации малоформатной торговли тогда заявили властям, что не могут выполнить планы по модернизации НТО из-за изменившейся после 24 февраля ситуации с кредитными ресурсами и материалами.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников

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