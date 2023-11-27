«Карфорбер метсервис» остановил проект за 1,2 млрд рублей в индустриальном парке под Воронежем

Резидент расположенного в пригороде Воронежа индустриального парка «Масловский» «Карбофер метсервис» приостановил реализацию инвестиционного проекта стоимостью 1,2 млрд руб., анонсированного еще в 2018 году. Компания приняла решение «в связи с отсутствием финансирования», подтвердили в министерстве экономического развития правительства Воронежской области в ответ на запрос «Ъ-Черноземье». У организации с оборотом более 1 млрд руб. уже есть в Воронеже действующее производство оборудования для АЭС.

Первоначально планировалось, что «Карбофер метсервис» станет первым резидентом инвестиционной площадки для субъектов малого и среднего предпринимательства в «Масловском». Компания планировала разместить на участке в 2 га завод энергетического оборудования — в дополнение к имеющимся активам. Объем инвестиций на реализацию первой очереди проекта оценивался в 130 млн руб., второй — в 250 млн руб. Сроки реализации первоначально были заявлены на 2018-2020 годы.

Впоследствии обсуждаемый объем инвестиций в проект вырос в сумме до 1,2 млрд руб. в рамках уже трех очередей, сообщили в областном минэкономразвития. Ожидалось, что компания построит 9 тыс. кв. м производственных площадей, отведя на них 3,5 тыс. кв. м под офисные помещения. В министерстве рассчитывают, что «компания планирует вернуться к реализации проекта в 2025 году».

На вопрос «Ъ-Черноземье» о том, сколько действующих производств сегодня насчитывает площадка для малого бизнеса в «Масловском» в областном министерстве экономразвития не ответили.

В начале ноября на прошедшем в ОЭЗ совещании у губернатора Александра Гусева и регионального министра экономразвития Данила Кустова был представлен стенд, на котором проект «Карбофер метсервиса» характеризовался как актуальный и «находящийся в инвестиционной фазе». На стенде сообщалось, что компания должна приступить к началу строительства завода в 2024 году, а в 2025-м — ввести его в эксплуатацию.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Карбофер метсервис» зарегистрировано в 2009 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций. Гендиректор и владелец 45% — Илья Суворин. Еще 45% принадлежит Елене Орловой и 10% — Дмитрию Волкову. По итогам 2022 года выручка компании составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 82 млн руб.

Сергей Калашников

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