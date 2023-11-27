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Воронежский министр культуры подтвердила увольнение Бычкова из Камерного театра по политическим мотивам

Глава министерства культуры правительства Воронежской области Мария Мазур спустя неделю после увольнения режиссера Михаила Бычкова с поста худрука Камерного театра прокомментировала причину этого решения. Госпожа Мазур опубликовала «обращение к театральной общественности», в которой подтвердила, что причиной увольнения стало «высказывание против политики Российской Федерации». 24 февраля 2022 года, напомним, господин Бычков подписал открытое письмо с призывом остановить боевые действия на территории Украины.

Режиссер Михаил Бычков

Режиссер Михаил Бычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Режиссер Михаил Бычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Уважаемые авторы петиций, открытых писем, объявлений об увольнении и заявлений со сцены! Хотелось бы прокомментировать несколько искаженную информацию, которую вы, к сожалению, продолжаете распространять»,— начала свое обращение госпожа Мазур. Она отвергла заявления о том, что господин Бычков был «уволен без объяснения причины».

«В феврале 2022 года глава государственного театра фактически высказался против политики РФ, за счет которой работал более 20 лет и на средства которой развивал Камерный театр и различные фестивали. Но за все это время Михаил Владимирович не нашел в себе сил признать неправоту, извиниться и изменить свое отношение к происходящим буквально в 300 км от Воронежа событиям. За этот период местные власти и жители отправили на фронт различную помощь на миллиарды рублей, наши бойцы отдали сотни жизней за свободу России, в соседних с нашей областью регионах от атак со стороны Украины погибли десятки гражданских лиц, а мнение художественного руководителя не поменялось. Он жил в мире без СВО»,— объяснила причину увольнения худрука воронежский министр культуры

Госпожа Мазур заявила, что переговоры об уходе господина Бычкова «на разных площадках» велись примерно с февраля 2022-го. Региональный министр культуры также опубликовала расшифровку части аудиозаписи с прощания господина Бычкова с театром, отметив, что его позиция «в комментариях не нуждается».

«Формального повода отстранять меня от должности нет. С другой стороны, мы взрослые люди и понимаем контекст, в котором живем. Несмотря на то, что увольнение происходит по статье, по которой никакого объяснения не предоставляется, – по решению учредителя. Могу сказать, что это политическое решение. Наказание за инакомыслие... И дальше вся моя вина в том, что я не скрываю своего несогласия с тем, что делает российское государство»,— процитировало выступление господина Бычкова на встрече с коллективом министерство культуры Воронежской области.

Госпожа Мазур «отдельно» обратилась к «самым опытным актерам театра»: «Не вам ли сейчас надо вести коллектив, успокаивать и стараться выстроить отношения с новым руководством? Очень рассчитываю на ваш профессионализм и порядочность»

Воронежский минкульт уволил худрука 21 ноября. Причины тогда официально не раскрывались, а источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти связывали кадровое решение с позицией Михаила Бычкова по специальной военной операции России на Украине.

После этого 63 сотрудника театра в открытом письме губернатору Александру Гусеву, областному министерству культуры, Минкульту РФ и администрации президента попросили восстановить худрука в должности.

Театр после увольнения господина Бычкова уже покинули актрисы Татьяна Бабенкова, Яна Кузина и Наталья Шевченко.

В минувшую пятницу исполняющий главные роли во многих спектаклях воронежского театра народный артист России Камиль Тукаев охарактеризовал кадровое решение как «начало трагической истории» Камерного и «страшный, черный, тяжелый день» для труппы.

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