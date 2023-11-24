Главные новости за 24 ноября. Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Бюджет Тамбовской области на 2024 год планируется с дефицитом 200 млн рублей.

Актрисы Татьяна Бабенкова, Яна Кузина и Наталья Шевченко покидают воронежский Камерный театр в связи с увольнением основателя и худрука театра Михаила Бычкова.

Бюджет Липецка на 2024 год спланирован с дефицитом в 106 млн рублей.

В Курске под комплексную жилую застройку отдают 14 гектаров.

Дефицит бюджета Орла в 2024 году может составить 279,1 млн рублей.

НЛМК разместит бездокументарные облигации на 1 млрд в иностранных валютах.

Вместо руководившего 19 лет Таловским районом Воронежской области Виктора Бурдина муниципалитет возглавил Евгений Сидоров.