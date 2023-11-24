Сменился глава Таловского района Воронежской области

Совет народных депутатов Таловского района Воронежской области избрал главой района 44-летнего Евгения Сидорова, который с 2019 года занимал должность замглавы райадминистрации — начальника отдела по архитектуре и строительной политике. Срок его полномочий составит пять лет. Об этом сообщили в администрации района. Последние 19 лет район возглавлял Виктор Бурдин, которому в этом году исполнилось 66 лет.

Евгений Сидоров

Фото: предоставлено правительством Воронежской области

По итогам конкурса на должность главы района было выдвинуто две кандидатуры. Имя второго претендента не раскрывается.

Евгений Сидоров родился в Таловой. В 2001 году окончил Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки (ныне — Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I) по специальности «Землеустройство», в 2003-м — по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2001 году начал работать в муниципальном учреждении «Таловское кадастровое бюро». С 2005 по 2007 год работал инженером-геодезистом в ООО «Отдел главного архитектора». С 2008 по 2019 год работал в администрации Таловского городского поселения старшим инспектором по благоустройству, начальником отдела по строительству и благоустройству ЖКХ и производственным вопросам, заместителем главы администрации.

Виктор Бурдин написал в своем Telegram-канале, что сегодня его последний рабочий день в администрации района. Он возглавлял ее с 2004 года, до этого четыре года трудился в должности заместителя главы.

«За 23 года моей работы могу признать, что удалось сделать не все, что хотелось, но есть и результаты, которыми я буду гордиться»,— заявил господин Бурдин. О дальнейших планах он не рассказал.

О том, на фоне какого уголовного дела Виктор Бурдин возглавил Таловский район,— в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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