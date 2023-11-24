В Курске под комплексную жилую застройку отдают 14 гектаров

Министерство строительство Курской области объявило торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) площадью 14,3 га в границах 1-й, 2-й и 3-й Агрегатных улиц в Курске. Это следует из конкурсной документации.

Эта территория не застроена. Ее градостроительный потенциал составляет 45,4 тыс. кв. м. Кроме того, здесь необходимо построить детсад на 140 мест и школу на 250 мест. Договор КРТ рассчитан на семь лет.

Цена лота не указана. Земля может быть передана на безвозмездной основе.

Застройщика будут выбирать по четырем критериям — минимальный объем финансирования работ, число однокомнатных квартир, общая площадь планирующихся к постройке объектов и предельный срок выполнения договора.

За разный уровень их выполнения можно получить разное число баллов. Для инвестиций — от нуля (до 3 млрд руб.) до четырех (от 3,9 млрд), для количества квартир — от нуля (до 700) до трех (более 780), для площади застройки — от нуля (до 40 тыс. кв. м) до трех (более 41 тыс.), для времени исполнения — от нуля (более 84 месяцев) до двух (менее 84 месяцев).

Участок расположен в зоне Ж-3 и предназначен под среднеэтажную жилую застройку — от пяти до восьми этажей. По данным властей, здесь могут появиться 800 однокомнатных и 200 двухкомнатных квартир. Уровень энергоэффективности должен быть не меньше класса «В». Число парковок должно быть рассчитано по региональным нормативам.

Заявки на конкурс принимаются до 17 декабря. Итоги планируется подвести 22 декабря.

В начале года стало известно, что власти вели переговоры об участии в проекте с местным застройщиком «Инженер». По их данным, на участке могут быть шесть энергоэффективных десятиэтажных домов на 1 тыс. квартир. Инвестиции в проект оценивались в 4 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Инженер" предложил курянам "термосы"».

Александр Прытков

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