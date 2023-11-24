Бюджет Липецка на 2024 год спланирован с дефицитом в 106 млн рублей

В 2024 году дефицит бюджета Липецка может составить чуть более 106 млн руб. Проект главного финансового документа рассмотрела комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике горсовета.

По данным главного финансиста мэрии Татьяны Григоровой, доходы бюджета составят 19,1 млрд, расходы — 19,2 млрд. При этом собственные доходы Липецка вырастут на 9% до 7,6 млрд. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов составят около 11,5 млрд руб. На НДФЛ приходится 62% доходов бюджета.

Татьяна Григорова отметила, что бюджет сохранит социальную направленность: «Доля расходов на социально-культурную сферу составит 65%, или 12,5 млрд. На бюджет развития в 2024 году будет направлено 3,2 млрд. Средства пойдут на завершение строительства школы в микрорайоне "Елецкий", ФОК в Сселках, реконструкцию дорог и мостов, благоустройство общественных территорий».

Ранее бюджет Липецкой области на 2024 год был сверстан с дефицитом 16,3 млрд руб.

Александр Прытков

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