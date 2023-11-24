Бюджет Тамбовской области на 2024 год планируется с дефицитом 200 млн рублей

Тамбовская областная дума приняла в первом чтении областной бюджет на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов. Планируется, что доходы составят 66,3 млрд руб., расходы — 66,5 млрд руб., сообщили в облдуме.

Таким образом, дефицит составит около 200 млн руб.

Губернатор Максим Егоров заявил, что бюджет остается социально направленным: «Более 60% расходов планируется направить на сферы образования, здравоохранения и социальной поддержки населения». По его словам, будет обеспечено софинансирование по нацпроектам, планируется повышение зарплаты отдельным категориям бюджетников «в соответствии с указами президента России». Кроме того, предусмотрены расходы на поддержку участников спецоперации и членов их семей.

В облдуме отметили, что в 2024 году регион получит 7,7 млрд руб. из федерального бюджета, в 2025-м — 5,4 млрд, в 2026-м — 3,9 млрд. Соответствующие трансферы из федерального бюджета утвердила Госдума РФ.

Также на заседании были внесены поправки в областной бюджет на 2023 год. Доходы решено увеличить на 2,6 млрд руб.: с 65,6 млрд до 68,2 млрд. Расходы останутся в пределах 72,2 млрд руб. Таким образом, дефицит уменьшился с 6,6 млрд до 4 млрд руб.

Алина Морозова

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