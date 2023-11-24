Дефицит бюджета Орла в 2024 году может составить 279,1 млн рублей

Депутаты горсовета приняли в первом чтении проект бюджета Орла на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Главный финансовый документ рассмотрен только по собственным доходам и расходам, уточнили в горсовете.

Дефицит бюджета может составить 279,1 млн руб. Доходы запланированы на уровне 3,22 млрд, расходы — 3,49 млрд.

Проект бюджета на 2024 год также будет обсуждаться на публичных слушаниях. Они запланированы на 7 декабря. Кроме того, документ будет проработан на заседаниях согласительной комиссии.

Спикер горсовета Василий Новиков подчеркнул, что все принятые ранее социальные обязательства, в том числе поддержка семей участников спецоперации, «непременно найдут свое отражение» в документе. «Убежден, что ко второму и третьему чтению мы уже сможем его принять с учетом субвенций, субсидий и дотаций из регионального бюджета», — добавил господин Новиков.

Александр Прытков

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