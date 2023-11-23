Главные новости за 23 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о приостановке проекта НЛМК в белгородской ОЭЗ

Коллектив воронежского Камерного театра просит вернуть Михаила Бычкова на пост худрука

Ущерб Белгородской области от обстрелов Вячеслав Гладков оценил в 9 млрд рублей

ВСУ атаковали белгородское село дроном-камикадзе, ранен местный житель

Украинца задержали за подготовку теракта в Воронеже

В Курской области минимальный размер взноса на капремонт увеличат на 15%

Тамбовскую фирму обыскали по делу об уклонении от 280 миллионов рублей налогов