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Главные новости за 23 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о приостановке проекта НЛМК в белгородской ОЭЗ

Коллектив воронежского Камерного театра просит вернуть Михаила Бычкова на пост худрука

Ущерб Белгородской области от обстрелов Вячеслав Гладков оценил в 9 млрд рублей

ВСУ атаковали белгородское село дроном-камикадзе, ранен местный житель

Украинца задержали за подготовку теракта в Воронеже

В Курской области минимальный размер взноса на капремонт увеличат на 15%

Тамбовскую фирму обыскали по делу об уклонении от 280 миллионов рублей налогов

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