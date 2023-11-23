Главные новости за 23 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о приостановке проекта НЛМК в белгородской ОЭЗ
Коллектив воронежского Камерного театра просит вернуть Михаила Бычкова на пост худрука
Ущерб Белгородской области от обстрелов Вячеслав Гладков оценил в 9 млрд рублей
ВСУ атаковали белгородское село дроном-камикадзе, ранен местный житель
Украинца задержали за подготовку теракта в Воронеже
В Курской области минимальный размер взноса на капремонт увеличат на 15%
Тамбовскую фирму обыскали по делу об уклонении от 280 миллионов рублей налогов