В Курской области минимальный размер взноса на капремонт увеличат на 15%

В 2024 году минимальный размер взноса на капремонт в Курской области составит 11,34 руб. на 1 кв. м. Это на 15% или 1,48 руб. больше, чем в этом году (9,86 руб.), сообщили в правительстве региона. Власти объяснили такое решение разрешением кабмина повышать стоимость контрактов на капитальный ремонт до 25% в связи с подорожанием стройматериалов и ремонтных работ.

«Изменение размера взносов на капремонт направлено на реализацию таких масштабных проектов, как замена лифтового оборудования, старых трубопроводов и электрической проводки, улучшение систем отопления, ремонт крыш, фасадов и подвалов»,— рассказал генеральный директор регионального фонда капремонта Артур Иванов.

В правительстве Курской области добавили, что в этом году взнос на капремонт в регионе вырос на 9% к 2022 году, тогда как в Орловской области он был увеличен на 50,8%, в Липецкой — на 35,6%, в Воронежской и Белгородской областях — на 8,16% и 7,4% соответственно, при этом размер минимальной платы составлял более 10 руб. на 1 кв. м.

Ранее минимальный взнос на капремонт на 2024 год также установили в Белгородской области. Его рост составит 4,7% по сравнению с 2023-м.

О новой программе капремонта воронежских домов, которую утвердили на 2023-2052 годы взамен 2014-2044 годов — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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