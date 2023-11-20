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Коммерсантъ FM
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Главные новости за 20 ноября. Воронеж, Курск, Липецк, Орел

Вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин (образование, культура, культурное наследие) покидает облправительство «по семейным обстоятельствам»

Экс-глава липецкого УФСИН Геннадий Чейкин получил три года колонии за коррупцию

А на его экс-коллегу из орловского управления Владимира Волосевича также завели дело по подозрению в коррупции

Обанкротился крупный подрядчик соцобъектов «КМ-строй», ранее не справившийся с несколькими проектами в Воронежской области

Компания «Босла» запустила под Воронежем завод самоклеящихся материалов за 100 млн руб., их планируют поставлять в российские типографии вместо импортного сырья

Курский областной суд по иску общественников не стал отменять постановление губернатора о запрете массовых мероприятий

Правительство Курской области начнет выплачивать компенсации за поврежденное при обстрелах ВСУ жилье. Ранее его преимущественно чинили за счет бюджета

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