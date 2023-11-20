Обанкротился крупный подрядчик соцобъектов в Воронежской области «КМ-строй»

Арбитражный суд Москвы в конце минувшей недели признал банкротом подрядчика нескольких крупных воронежских социальных объектов ООО «КМ-строй» Евгения Катюшкина (глава местной дилерской группы «Мотор ленд») и Андрея Матвеева.

Компания обанкротилась «по упрощенной процедуре ликвидируемого должника», сообщается в материалах дела. Конкурсное производство введено на шесть месяцев. Управляющим назначен Алексей Катаев из «СРО арбитражных управляющих Северо-Запада».

По данным должника, общий объем неисполненных обязательств перед 107 кредиторами превысил 900 млн руб., а долги по зарплате — более 1 млн. Основными кредиторами, по данным «КМ-строя» являются областной департамент строительной политики (ныне — министерство строительства), которому компания должна более 210 млн, и администрация Новохоперского района (более 140 млн). Активы компании также оцениваются примерно в 900 млн.

С иском о банкротстве из-за 25,8 млн руб. долга в августе обратилось воронежское ООО «Компания Юг» Сергея Воротынцева, занимающееся штукатурными работами. Задолженность в 30,3 млн ранее была просужена в ростовском арбитраже и в июне частично погашена. В середине ноября компания уступила права требования некоему ООО «Спецстройпроект».

В 2023 году «КМ-строй» уже сорвал строительство школы в Новохоперске Воронежской области за 1,1 млрд и футбольного манежа в Воронеже за 364,4 млн, а затем попал в реестр недобросовестных поставщиков. Также в этом году «КМ-Строй» отказался от строительства комплекса с бассейном в Борисоглебске за 133,6 млн.

«Уполномоченные структуры облправительства намерены вести максимально возможную претензионную работу в судах, чтобы добиться возвращения необоснованно полученных подрядчиком денег. И рассчитывают на помощь правоохранителей. Тем более что активы Евгения Катюшкина в Воронеже оцениваются в гораздо большую сумму, чем 200 млн руб.», — прокомментировал банкротство источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти.

Александр Прытков, Сергей Калашников

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