Экс-глава липецкого УФСИН получил три года колонии по делу о взятке

Правобережный райсуд Липецка признал 62-летнего экс-главу регионального управления ФСИН Геннадия Чейкина виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему назначено три года лишения свободы в колонии строгого режима.

На приговор, вынесенный в начале октября, поданы жалобы и обвинения, и защиты. Срок для предоставления возражений установлен до 28 ноября. После материалы будут передано в областной суд.

Уголовное дело Геннадия Чейкина рассматривалось с начала года. Осенью 2022-го Липецкий облсуд отменил предыдущий обвинительный приговор Правобережного райсуда, который назначил мужчине девять лет строгого режима. После возврата дела на новое рассмотрение Чейкин находился под подпиской о невыезде. В 2021 году Правобережный райсуд признал его виновным в попытке особо крупного мошенничества (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив три года лишения свободы условно и штраф в 300 тыс. руб.

В основу дела о взятке легла история с контрактом на поставки в местные колонии подсолнечного масла. Как считали в региональном управлении Следственного комитета, Чейкин через своего заместителя Антонину Орлову договорился с директором предприятия «Усманский завод растительных масел» о получении взятки в 1,5 млн руб. за заключение государственного контракта на 35,15 млн руб. Экс-глава ведомства вину не признал, утверждая, что его оговорила подчиненная, которая в 2019 году получила пять лет колонии за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), взятку (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и посредничество в получении взятки (ч. 4 ст. 290.1 УК РФ).

Сергей Толмачев

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