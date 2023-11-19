Главные новости за 18 и 19 ноября. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов

В возрасте 52 лет умерла лидер липецкого отделения «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Людмила Яськова. Депутат облсовета скончалась после тяжелой болезни.

Два человека ранены при украинской атаке объекта связи в поселке Горьковском Грайворонского городского округа Белгородской области. Мужчины получили осколочные ранения ног и лечатся в больнице №2 Белгорода.

Стоимость строительства липецкого экотехнопарка выросла с 2,9 до 3,7 млрд рублей. Российский экологический оператор впервые размещает облигационный выпуск с целью финансирования такого проекта в рамках концессии.

Минкульт РФ пока не выдал прокатное удостоверение снимавшемуся в Тамбове фильму «Брат 3». По данным создателей кино, чиновников смущает название, которое не имеет никакого отношения к дилогии Алексея Балабанова.

В белгородском Шебекине и Новой Таволжанке отремонтировали 85% разрушенных домов. Всего восстановлено 3 759 из 4 443 поврежденных объектов.

Минстрой Воронежской области объявил новые торги на проектирование завода мотогондол. Начальная цена контракта не изменилась и составляет 19,3 млн рублей.

Президент НЛМК Григорий Федоришин покинет пост в начале 2024 года. Он останется в совете директоров. Кадровое было плановым «в рамках ротации, связанной с завершением очередного стратегического цикла».