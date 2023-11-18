Объявлены новые торги по выбору проектировщика завода мотогондол под Воронежем

Министерство строительства Воронежской области объявило новый конкурс по выбору подрядчика для разработки проекта завода мотогондол в индустриальном парке «Масловский». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта не изменилась и составляет 19,3 млн руб. Источник финансирования — областной и федеральный бюджеты. Проект необходимо подготовить до 31 мая 2024 года.

Работы будут включать проектирование здания корпуса, котельной, трансформаторной подстанции, компрессорной, противопожарных резервуаров, контрольно-пропускного пункта, дизельной электростанции, подземных резервуаров для дизельного топлива, ограждений и автостоянки на 30 машин.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 декабря, итоги будут подведены 12 декабря. Конкурсная комиссия в первую очередь будет учитывать ценовое предложение (значимость критерия — 60%), во вторую — качественные, функциональные и экологические аспекты закупки (30%), в третью — квалификацию участников (10%).

Предыдущий конкурс объявили, а затем отменили в конце октября.

Соглашение о создании завода мотогондол между областным правительством и ПАО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») было подписано в мае 2023 года. Планируется, что подразделение ВАСО будет возведено в 2026 году, в целом поэтапная реализация проекта продлится до 2028 года.

Предприятие может занять в индустриальном парке участок площадью 6,7 га. Ожидаемый объем вложений — 10,5 млрд руб. (первоначально оценивались в 6,4 млрд руб.). Власти рассчитывают на создание 1,1 тыс. рабочих мест (изначально ожидалось 500). Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона за 15 лет оцениваются в 5,6 млрд руб. Ожидается, что на производстве ежегодно будет выпускаться до 270 комплектов гондол для самых современных российских авиадвигателей (для самолетов Ил-96 и Ил-76, Superjet New и МС-21).

О первой версии инвестпроекта по созданию завода мотогондол под Воронежем читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов