В белгородском Шебекине и Новой Таволжанке отремонтировали 85% разрушенных домов

В Шебекине и Новой Таволжанке Белгородской области, значительно пострадавших от украинских обстрелов в 2023 году, отремонтировано 3759 из 4443 поврежденных объектов (около 85%). Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил по итогам посещения этих территорий.

За последнюю неделю восстановлены 99 объектов. Работы ведут 64 подрядные организации. Из 170 тыс. кв. м кровли в городе и селе отремонтированы более 158 тыс., из 25,8 тыс. кв. м оконных блоков заменены почти 24,8 тыс.

«В целом работы идут согласованными темпами. Главная проблема пока остается по дому №2 на улице Железнодорожная. К сожалению, до конца года все работы выполнить не успеем — по объективным причинам сроки придется сдвинуть. Но приложим все усилия, чтобы восстановление дома было начато и завершено с хорошим качеством и в максимально короткие сроки»,— сообщил глава региона. До понедельника собственники должны рассмотреть предложенные варианты планировки квартир и принять «подходящие решения».

Также в течение двух-трех недель должен завершиться ремонт школы №4, в которой в ходе майских обстрелов из-за повреждения кровли, систем отопления и водоснабжения был затоплен «целый корпус», отметил господин Гладков.

Как гражданскую инфраструктуру Белгородской области обстреливали 17 ноября — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин