Умерла лидер липецкого отделения «Партии пенсионеров» Людмила Яськова

В воскресенье 19 ноября в возрасте 52 лет скончалась лидер фракции «Партии пенсионеров за социальную справедливость» в Липецком облсовете Людмила Яськова. Соболезнования выразили в облсовете и местном отделении ЛДПР.

Причины смерти в облосовете не уточнили. В ЛПДР отметили, что госпожа Яськова «весь 2023 год мужественно боролась с болезнью, но, к сожалению, победить не смогла».

Людмила Яськова родилась в 1971 году в Липецке. В 1990 году окончила Липецкий кооперативный техникум по специальности «товаровед продовольственных и непродовольственных товаров», в 2004 году — Липецкий государственный педагогический университет (ЛГПУ) по специальности «учитель истории». Работала товароведом и товароведом-диспетчером в ОАО «Кагорта», секретарем-референтом в ТОО «Липецк-бакалея», секретарем-делопроизводителем в Больше-Хоммутецкой средней школе. С августа 1999 года — в ЛГПУ, где была лаборантом, ассистентом кафедры истории и экономической теории, старшим преподавателем кафедры новейшей истории России. В 2012 году перешла в Липецкий горсовет, работала консультантом экспертно-аналитического управления, зампредом постоянной комиссии. С апреля по сентябрь 2021 года возглавляла общий отдел горсовета. Избиралась депутатом облсовета четвертого созыва. В сентябре 2021 года переизбралась в пятый созыв и стал там работать на постоянной основе. Возглавляла природоохранный комитет.

В облосовете отметили, что Людмила Яськова была «настоящим патриотом своей Родины»: «По-настоящему любила Липецкую область и всегда отстаивала интересы своих избирателей. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах». «Мы запомним Людмилу Валерьевну как яркую женщину, которая не боялась бросать вызов своим политическим оппонентам», — сообщили в ЛДПР.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что Людмила Яськова ушла из жизни после тяжелой болезни, с которой стойко и мужественно боролась. «Справедливая, честная, дипломатичная. Людмила Валерьевна всегда с достоинством отстаивала интересы избирателей, занимала активную жизненную позицию, пользовалась заслуженным уважением среди коллег и жителей региона. Это тяжелая потеря для семьи, для коллег и единомышленников», — написал господин Артамонов.

Прощальная панихида по Людмиле Яськовой состоится во вторник, 21 ноября, в 11:00 в Христорождественском соборе Липецка, уточнили в облсовете. Ее похоронят на Городском кладбище в районе трубного завода.

Александр Прытков

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