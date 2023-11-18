ЦАХАЛ заявил, что не отдавал приказа об экстренной эвакуации больницы «Аш-Шифа»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что не приказывала провести эвакуацию пациентов или сотрудников из больницы «Аш-Шифа» в городе Газа. Ранее информацию об этом со ссылкой на работающих в больнице медиков распространил арабский телеканал «Аль-Джазира», в публикации отмечалось, что на эвакуацию персоналу и пациентам дан час.

«Армия обороны Израиля ни разу не отдавала приказа об эвакуации пациентов или медицинских бригад. Медицинский персонал останется в больнице для оказания помощи пациентам, которые не могут эвакуироваться»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛа.

При этом уточняется, что израильские военные готовы «оказать помощь» в эвакуации больницы «Аш-Шифа» по просьбе ее директора. «Жителям Газы, находящимся в больнице и желающим эвакуироваться, будет предоставлена возможность сделать это по безопасному маршруту»,— уточняют в израильской армии.

По информации AFP, больницу «Аш-Шифа» сегодня «покинули сотни людей», в медучреждении на данный момент продолжают оставаться около 450 человек.

Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября. «Аш-Шифа» — крупнейшая больница в секторе Газа. В ночь на 15 ноября ЦАХАЛ начал там «точечную» боевую операцию. Израиль утверждает, что «Аш-Шифа» используется членами «Хамаса» в качестве командного центра и склада оружия, а непосредственно под зданием медучреждения находится туннель, где скрываются боевики. Палестинское движение это отрицает.

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Александр Кислов