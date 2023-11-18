«Аль-Джазира»: ЦАХАЛ дал находящимся в больнице «Аш-Шифа» час на эвакуацию

Израильские военные дали персоналу и медикам расположенной в Газе больницы «Аш-Шифа» час на эвакуацию из медучреждения, сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на собственные источники.

Как сообщил каналу один из работающих в больнице врачей, за столь короткий срок полностью эвакуировать пациентов и укрывающихся в «Аш-Шифе» жителей Газы не представляется возможным. Отмечается, что всех, кто пытается покинуть больницу, бойцы армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) подвергают обыскам и допросам.

Официально представители ЦАХАЛа о полной эвакуации больницы для проведения новой операции против палестинского движения «Хамас» не сообщали.

Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября. «Аш-Шифа» — крупнейшая больница в секторе Газа. В ночь на 15 ноября ЦАХАЛ начал там «точечную» боевую операцию. Израиль утверждает, что «Аш-Шифа» используется членами «Хамаса» в качестве командного центра и склада оружия, а непосредственно под зданием медучреждения находится туннель, где скрываются боевики. Палестинское движение это категорически отрицает.

Подробнее о военном конфликте читайте в материале «Ъ» «Танки скорой помощи».

Александр Кислов