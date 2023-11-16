Главные новости за 16 ноября. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел

С начала 2023 года ущерб от обстрелов приграничных регионов достиг 7 млрд рублей

На белгородском «Ровеньки-маслосырзаводе» введена процедура наблюдения

В Ленинский райсуд Воронежа поступила кассационная жалоба защиты бывшего ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного, который получил 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за присвоение

Дефицит бюджета Липецкой области в 2024 году может составить 16,3 млрд рублей

Сотрудник «Орелгосзаказчика» оштрафован за занижение цены обновления аэропорта

Главным федеральным инспектором по Воронежской области назначен Сергей Петряшов

Под стражу заключен обвиняемый в махинациях воронежский ресторатор Скоркин