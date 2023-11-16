Главные новости за 16 ноября. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел
С начала 2023 года ущерб от обстрелов приграничных регионов достиг 7 млрд рублей
На белгородском «Ровеньки-маслосырзаводе» введена процедура наблюдения
В Ленинский райсуд Воронежа поступила кассационная жалоба защиты бывшего ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного, который получил 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за присвоение
Дефицит бюджета Липецкой области в 2024 году может составить 16,3 млрд рублей
Сотрудник «Орелгосзаказчика» оштрафован за занижение цены обновления аэропорта
Главным федеральным инспектором по Воронежской области назначен Сергей Петряшов
Под стражу заключен обвиняемый в махинациях воронежский ресторатор Скоркин