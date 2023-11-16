Сотрудник «Орелгосзаказчика» оштрафован за занижение цены обновления аэропорта

Управление Федерального казначейства по Орловской области оштрафовало сотрудника областного учреждения «Орелгосзаказчик» за нарушение порядка образования начальной цены контракта на торгах (ч.2 ст. 7.29.3 КоАП РФ, десять тыс. руб.). Административное дело было возбуждено Орловской транспортной прокуратурой по итогам соответствующей проверки. Об этом сообщили в ведомстве, не называя имя оштрафованного.

В надзорном органе уточнили, что в ходе контрольного мероприятия выявили нарушение сотрудником «Орелгосзаказчика» порядка образования начальной цены на реконструкцию аэропорта в облцентре. В результате его действий стоимость работ была занижена. На какую сумму — не уточняется.

Контракт на обновление заброшенного аэропорта был заключен в прошлом году с московским НАО «Ирмаст-Холдинг». Его стоимость составила 1,1 млрд руб. Согласно документу, общество должно модернизировать взлетно-посадочную полосу, рулежную дорожку и перрон до конца 2023 года.

На прошлой неделе губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира сообщил, что указанные работы являются первым этапом реконструкции воздушной гавани. Второй планируется реализовать в следующем году, его стоимость составит 400 млн руб. Это необходимо для «полноценного наполнения объекта», заключил глава региона.

Регулярные рейсы из аэропорта Орла в Москву прекратились в 2000 году, в 1990-х он был базовым для ныне разорившейся авиакомпании «Трансаэро». В 2010-м объект был исключен из госреестра гражданских аэродромов РФ. С этого времени региональные власти уже несколько раз предпринимали попытки восстановить его или найти другое использование для площадки. В 2015-2016 годах команда тогдашнего губернатора Вадима Потомского пыталась отдать проект реконструкции аэропорта в концессию, но желающих не нашлось.

В феврале 2018-го нынешний глава региона Андрей Клычков заявил, что законсервированный аэропорт бессмысленно развивать для гражданской авиации, а более перспективно создать на его основе грузовой хаб. Полгода спустя господин Клычков анонсировал переоборудование аэропорта под гоночную трассу для дрэг-рейсинга.

В начале 2022 года орловские власти подготовили очередной проект возобновления работы воздушной гавани, на которую в итоге получили 1 млрд руб. из федерального бюджета.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье» «Орлу не сидится без крыльев».

Алина Морозова

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