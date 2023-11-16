Дефицит бюджета Липецкой области в 2024 году может составить 16,3 млрд рублей

Проект бюджета Липецкой области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов вынесен на публичные слушания. Об этом сообщили в областном совете. Согласно данным заксобрания, доходы региональной казны в следующем году должны составить 88,4 млрд руб., расходы — 104,7 млрд руб., дефицит — 16,3 млрд руб. Основным источником покрытия дефицита будут переходящие остатки на счетах бюджета Липецкой области, уточнили в облсовете.

Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, будет производиться за счет налоговых и неналоговых поступлений (79,9 млрд руб.). Среди них четыре источника доходов: налог на прибыль (23%), налог на доходы физлиц (20%), акцизы (12%), а также налог на имущество (8%). Кроме того, в виде субвенций и субсидий из федеральной казны в бюджет региона должно поступить более 8 млрд руб.

Бюджет сверстан на основе 21 госпрограммы Липецкой области. Расходы на их реализацию могут составить почти 95 млрд руб. или 90% от общего числа расходов облбюджета. Большая часть расходов традиционно приходится социальную сферу — почти 70% от общих расходов.

Мария Старикова