Экс-глава воронежского вуза Колодяжный снова обжаловал приговор за присвоения

В Ленинский райсуд Воронежа поступила кассационная жалоба защиты бывшего ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного, который получил 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как уточнили «Ъ-Черноземье» в суде, жалоба подана на приговор районного суда и решение апелляционной инстанции.

В начале текущего года Ленинский райсуд признал Колодяжного виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. С приговором не согласились и защита, и прокуратура. При рассмотрении апелляционных жалоб и представления Воронежский облсуд в июне переквалифицировал преступление экс-ректора на присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и увеличил срок лишения свободы до 7,5 лет.

Изначально Сергея Колодяжного обвиняли в том, что в 2015–2020 годах он присвоил 58 млн руб. преподавательских премий. Переквалифицируя его действия, суд первой инстанции снизил размер хищений до 1,6 млн руб. В результате изменения приговора облсуд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного более 58 млн руб. полученных им денег.

Колодяжный вину не признал. В начале осени стало известно, что он отбывает наказание в расположенной в Воронеже исправительной колонии №2. Его защитник ходатайствовал о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Суд вернул заявление адвокату.

Сергей Толмачев