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Под стражу заключен обвиняемый в махинациях воронежский ресторатор Скоркин

Центральный райсуд Воронежа возобновил рассмотрение уголовного дела о создании преступного сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ст. 172 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), основным обвиняемым по которому является известный предприниматель и ресторатор Максим Скоркин. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, ранее объявленный в розыск подсудимый Скоркин был задержан и заключен под стражу.

Уголовное дело рассматривается с начала 2021 года. На скамье подсудимых находятся 27 человек. По версии МВД, с января 2010 года по июнь 2017-го через счета участников преступной группы прошло 12 млрд руб., а доход от обналичивания денег превысил 300 млн руб. Часть заработанных денег была легализована путем оплаты строительства гостинично-банного комплекса на земельном участке в Семилукском районе.

В середине этого года суд объявил в розыск Максима Скоркина и заочно заключил его под стражу, после чего рассмотрение дела было приостановлено. Защита обжаловала это решение: адвокат подсудимого утверждал, что его доверитель находился в зале заседаний, когда его объявили в розыск. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Защита подала на него кассационную жалобу.

Владимир Зоркий

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