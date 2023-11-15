Главные новости к утру 15 ноября

Суд в американском штате Мичиган постановил, что бывший президент США Дональд Трамп может участвовать в выборах на пост главы государства несмотря на его роль в штурме Капитолия в 2021 году.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что военная операция израильских военных в секторе Газа может продлиться «несколько недель».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что хотела бы претендовать на пост генерального секретаря НАТО. По ее словам, она готова сменить действующего руководителя Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

В обновленный перечень блокировки VPN-сервисов Роскомнадзора впервые вошел протокол Shadowsocks, созданный в Китае для обхода блокировок. Ведомство намерено блокировать его с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) на трансграничных соединениях. Подробнее.

Американские истребители F-16, которые планируется поставлять Украине, будут ремонтировать в Европе, в частности в Польше, в случае серьезных ремонтно-технических работ после применения в ходе конфликта, заявил замминистра обороны США Билл Лаплант.

Международная шахматная федерация (FIDE) рассматривает возможность внесения изменений в регламент матчей за титул чемпиона мира, которые могут вступить в силу уже в нынешнем цикле и затронуть ближайший поединок, запланированный на конец 2024 года. Об этом президент FIDE Аркадий Дворкович заявил в интервью «Ъ».

Новосибирский производитель стиральных порошков TeoN и Stiray, выйдя на белорусский рынок, столкнулся там с серьезными трудностями. Местный дистрибутор, не уведомив российскую сторону, зарегистрировал эти бренды на себя. Теперь владелец торговых знаков намерен оспорить действия контрагента. Подробнее.

О предстоящих 15 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».